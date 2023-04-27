علاقة عاطفية وراء هروب فتاة من منزلها بالمحلة.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية حقيقة تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تغيب إحدى الفتيات بالغربية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تغيب فتاة بالمحلة الكبرى بالغربية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مُقيمة بدائرة القسم) بخروج ابنتها من المنزل ولم تعُد وعللت ذلك لُمرورها بحالة نفسية إثر خلفات أسرية لرغبتها فى إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص وإعتراض أهليتها على ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاه المشار إليها بصحبة أحد الأشخاص تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتباطهما بعلاقة، وأضافت الفتاه المذكورة أنها قامت بترك المنزل بمحض إرادتها لرغبتها فى الإرتباط به ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.