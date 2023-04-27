اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 12:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

علاقة عاطفية وراء هروب فتاة من منزلها بالمحلة.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 27 أبريل 2023 12:19 م
علاقة عاطفية وراء هروب فتاة من منزلها بالمحلة.. تعرف على التفاصيل حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية حقيقة تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تغيب إحدى الفتيات بالغربية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تغيب فتاة بالمحلة الكبرى بالغربية.
 
 
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مُقيمة بدائرة القسم) بخروج ابنتها من المنزل ولم تعُد وعللت ذلك لُمرورها بحالة نفسية إثر خلفات أسرية لرغبتها فى إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص وإعتراض أهليتها على ذلك.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاه المشار إليها بصحبة أحد الأشخاص تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتباطهما بعلاقة، وأضافت الفتاه المذكورة أنها قامت بترك المنزل بمحض إرادتها لرغبتها فى الإرتباط به ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

فيس بوك

اخبار عاجلة

الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة