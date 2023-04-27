ضبط متهم بقتل صديقه طعنا بالسكين فى مدينة بدر

تمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.