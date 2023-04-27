صحة الدقهلية: 13 جولة مرورية للرعاية الحرجة وتسكين 24 حالة بالعناية خلال أسبوع

الدقهليه شريف الديب

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على جهود إدارة الرعاية الحرجة والحضانات خلال الأسبوع الماضى، والتى تضمنت 13 جولة مرورية، جرى خلالها تفقد المستشفيات التابعة والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت الدكتورة نجلاء محفوظ، مدير إدارة الرعاية العاجلة، أنه تم تسكين نحو 24 حالة عناية مركزة عن طريق المشروع القومى للرعايات والحضانات، وجرى استقبال 6 حالات محولة من حضانات خاصة إلى حكومية، فضلاً عن 150 بلاغاُ عن حوادث.

وأضافت محفوظ، أنه تم استقبال ما يقرب من 21 ألف مريض بجميع مستشفيات الدقهلية، إلى جانب إجراء 200 عملية طارئة وتحويل 216 حالة طوارئ.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن محتار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والحرص على جودة الخدامت الطبية المقدمة.