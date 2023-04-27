شهامة شاب.. حاول إنقاذ غريق فسقط فى ترعة ولقى مصرعه بالدقهلية

تمكنت أجهزة الإنقاذ النهري من استخراج جثمان شاب غرق في بحر منية سندوب المنصورة أثناء محاولته إنقاذ شخص سقط فى المياه بعد أن صدمته سيارة كارو. تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بسقوط شخص داخل مياه بحر منية سندوب، بعد أن صدمته سيارة كارو، وعلى الفور قام شاب آخر بالنزول للمياه ومحاولة إنقاذ الشاب، وتمكن من إنقاذ الأول، لكن الثاني لم يتمكن من الخروج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث، وتم البحث عنه، وتم استخراج جثمان الشاب، وتبين أنه مقيم بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة ويدعى محمد الزناتى، وتبين أنه خريج كلية هندسة، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.