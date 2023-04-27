اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 02:50 م
أكرم القصاص
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شحن 150 ألف طن كلينكر و4 آلاف طن صودا بمينائى شرق وغرب بورسعيد

الخميس، 27 أبريل 2023 02:05 م
شحن 150 ألف طن كلينكر و4 آلاف طن صودا بمينائى شرق وغرب بورسعيد جانب من مينائى شرق وغرب بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة للميناء، فقد استقبلت السفينة LOWLANDS ANGEL القادمة من تركيا لتحميل  55 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا .
 
كما استقبلت السفينة FEDERAL TIBER القادمة من اليونان وذلك لتحميل 55 الف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.
 
كما وصل الميناء السفينة JALMA TOPIC القادمة من اليونان لتحميل 44 الف طن من خام الكلينكر إلى غينيا.
 
على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BARBADOS ULUC VARDAL القادمة من ميناء دمياط لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية ، سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى  تركيا .
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن على الأرصفة .
 
جانب من مينائى شرق وغرب بورسعيد
جانب من مينائى شرق وغرب بورسعيد
 

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