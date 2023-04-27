زيادة 11% في الجرائم المسلحة في بريطانيا.. الأسلحة والسكاكين الأكثر استخداما

كتبت: نهال أبو السعود

أظهرت البيانات الرسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة ان الأسلحة النارية هي النوع الرئيسي المستخدم في الجرائم المسلحة في إنجلترا وويلز، وارجعت ذلك ليكون سببا في ارتفاع جرائم السلاح حيث سجلت الشرطة 6193 جريمة تتعلق بالأسلحة النارية في عام 2022 ، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق

وفقا للاندبندنت، ارتفع استخدام الأسلحة النارية التي سجلتها الشرطة في مثل هذه الجرائم بنسبة 22% في عام واحد ، من 1800 في عام 2021 إلى 2196 في عام 2022 وهي الآن الأكثر انتشارًا تلك الأنواع من الجرائم.

في عام 2021 ، كانت المسدسات أكثر انتشار بقليل من الأسلحة النارية الأخرى، حيث مثلت 33% و 32% من جرائم الأسلحة النارية المسجلة لدى الشرطة على التوالي، بينما في فترة ما قبل الجائحة لمدة 12 شهر حتى مارس 2020 ، كانت الفجوة أوسع ، بنسبة 40% للمسدسات و 23. % للأسلحة النارية.

تظهر الأرقام أيضًا أن هناك ارتفاعًا في التهديدات بالقتل باستخدام السكاكين العام الماضي والتي تم إبلاغ الشرطة بها، كان عدد جرائم السكاكين التي سجلتها الشرطة العام الماضي 49265 أقل بنسبة 9 % من المستويات السابقة لوباء كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع عدد التهديدات بالقتل بالسكين التي سجلتها القوات بنسبة 22% إلى 5942 مخالفة في عام 2022، وتم تسجيل 4861 مخالفة خلال 12 شهرًا حتى مارس 2020.