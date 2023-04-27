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زلزال بقوة 3 درجات بمقياس ريختر يضرب منطقة البقاع اللبنانية

الخميس، 27 أبريل 2023 06:52 م
زلزال بقوة 3 درجات بمقياس ريختر يضرب منطقة البقاع اللبنانية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفاد المركز الوطنى للجيوفيزياء فى لبنان، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، في منطقة البقاع الغربي.

كما أعلنت منذ قليل، إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة غورون فى ولاية سيفاس.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

 


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