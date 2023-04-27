رئيس لجنة الخدمات بالبرلمان البحرينى: لن ننسى جهود مصر الداعمة للمملكة

إيمان حنا

قال ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات عضو مجلس النواب البحرينى ؛ لن ننسى جهود مصر الداعمة للمملكة والمواقف التاريخية لها والتعاون الكبير بين البلدين وهو ما نستشهد به دائما فى اللقاءات الرسمية بين قيادات البلدين.

أضاف الصالح؛ فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"؛ أن إطلاق إعلان البحرين اليوم من القاهرة يحمل دلالة كبيرة على خصوصية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين وهى علاقات ممتدة فى أواصر الشعبين الشقيقين.

وأكد الصالح ؛ أن مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى أرسى مفاهيم جديدة بالنسبة لمفهوم الدول العربية والدول الإسلامية؛ وكيفية إطلاق مبادرات التعايش السلمى بين الشعوب والأديان المختلفة.

وثمن مبادرة الملك للدعوة للتسامح من خلال تأسيس مركز للتعايش السلمى؛ قائلا "نحن كسلطة تشريعية نفتخر بهذه المبادرة ونتخذ خطاباته أيضا نبراسا لنا خاصة أنها خطابات حكيمة متزنة تدعو للسلام والتعايش فى محبة.

يذكر أن إعلان البحرين تم إطلاقه اليوم فى مصر برعاية مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذى يدعو لترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية ؛ ويعد مركز الملك حمد مركزا رائدا على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، كما أطلق العديد من البرامج والمبادرات والدورات الناجحة التي تترجم رؤية جلالة الملك المعظم، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.