رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.