رئيس أوزبكستان: الاقتصاد العالمى يمر بتحديات كبيرة و تعزيز التعاون الإجابة

رسالة طشقند – رباب فتحى

قال رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف إن التغيرات غير المتوقعة الجارية حاليا على الساحة الدولية تختبر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، معربا عن ثقته فى أن المنتديات مثل منتدى طشقند الدولى الثاني للاستثمار تعد الإجابة لمثل هذه الصعوبات حيث تعمل على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف واكتشاف فرص عمل جديدة في مثل هذه البيئة المتضاربة.

وأشار فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذى يستمر لمدة يومين فى العاصمة الأوزبكية، طشقند إن الإصلاحات المنهجية لزيادة تحرير اقتصاد البلاد ، وفتح طريق واسع للأعمال التجارية ، وتعزيز سيادة القانون والضمانات القانونية استمرت بعد انتهاء المنتدى فى نسخته الأولى العام الماضى.



اوزبكستان

وأضاف أمام 2500 ضيف من ممثلي الحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وقادة الشركات الأجنبية، أنه لإنشاء النظام المالي الأكثر ملاءمة في منطقة آسيا الوسطى، تم تحقيق تغييرات كبيرة. على وجه الخصوص ، تم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 12 % بعد أن كانت في السابق 20 %.

وتابع قائلا "كما تم إدخال استرداد ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات المصدرة في غضون 7 أيام ، وتم إنشاء المحاسبة المتبادلة في مكاتب الضرائب والجمارك. بالإضافة إلى ذلك ، تم إعفاء أرباح الأسهم التي حصل عليها المستثمرون الأجانب من الضرائب لمدة ثلاث سنوات ، حيث تم تخفيض ضريبة الأرباح من 20 % إلى 12 %".

وأضاف أنه الحكومة قررت لا ينبغي إدخال تدابير جديدة أو مشددة للمسئولية في قوانين الضرائب والجمارك، حتى تظل الدولة جاذبة للاستثمارات.

ورصد الرئيس الأوزبكي الخطوات التى تبنتها دولته لتحرير التجارة الخارجية، وقال إنه تم إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7000 من المواد الخام والسلع اللازمة للمستثمرين. كما تم إدخال إجراءات مبسطة في المنطقة الجمركية.

ومن أجل الارتقاء ببيئة التجارة الخارجية والمنافسة إلى مستوى جديد ودخول أسواق جديدة ، أضاف أن بلاده قامت كذلك بتسريع العمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.



اوزبكستان



اوزبكستان



اوزبكستان