رئيس أشمون يقود حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية

المنوفية- محمود شاكر

ترأس المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بقرية شنشور وذلك علي مساحة حوالي 800م²، بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، والمهندس يوسف عبد المجيد مدير عام الإدارة الزراعية بأشمون، وموسي محمود موسي رئيس الوحدة المحلية بشنشور، وخالد سليمان سكرتيرالوحدة، وصبري زيد رئيس لجنه الإزالات بمجلس مدينة أشمون، وأحمد صقر مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وقوة من الشرطة، وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.