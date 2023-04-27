رئيس أشمون يقود حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية

ترأس المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بقرية شنشور وذلك علي مساحة حوالي 800م²، بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، والمهندس يوسف عبد المجيد مدير عام الإدارة الزراعية بأشمون، وموسي محمود موسي رئيس الوحدة المحلية بشنشور، وخالد سليمان سكرتيرالوحدة، وصبري زيد رئيس لجنه الإزالات بمجلس مدينة أشمون، وأحمد صقر مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وقوة من الشرطة، وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد حفاظاً علي الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية.
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