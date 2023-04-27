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دفعة جديدة من المصريين تصل قاعدة شرق بعد إجلائهم من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 03:10 م
دفعة جديدة من المصريين تصل قاعدة شرق بعد إجلائهم من السودان دفعة جديدة من المصريين تصل قاعدة شرق
كتب محمد عبد المجيد

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وصلت دفعة جديدة من المصريين إلى قاعدة شرق قادمين من السودان، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية فى عملية إجلائهم، وبثت فضائية اكسترا نيوز لحظات وصول المصريين العائدين من السودان.
 
 
وفى وقت سابق صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية فى العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم الأربعاء نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم، في إطار إعادة تمركزها فى موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف.
 

مصر

السودان

السلطات المصرية

وزارة الخارجية



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