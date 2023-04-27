خيط الجريمة.. هكذا كشفت النيابة عاملا قتل زوجته وألقاها فى ترعة بالمرج

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادات كاميرات المراقبة النيابة العامة لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل داخل جوال ملقاه في ترعة بمنطقة المرج، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

شهدت منطقة المرج واقعة قتل مأساوية عندما أقدم عامل على قتل زوجته بعد حفلة تعذيب بسبب خلافات بينهما، جرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

‏تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل جوال ملقاة في ترعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى «صفاء. م» في العقد الثالث من العمر، بها آثار تعذيب وملقاة داخل جوال في منطقة المرج.

وعلى الفور تم التحفظ على كاميرات المراقبة وخلال الفحص تبين أن مرتكب الجريمة زوج الضحية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.