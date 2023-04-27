تعرف على طرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي

كتب – حسام الشقويرى

يعد الكشف المبكر عن التهاب الكبد أمرًا ضروريًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية مثل فشل الكبد وسرطان الكبد وضعف جهاز المناعة، والتهاب الكبد الفيروسي هو حالة صحية تسبب تلف الكبد والتهابه بسبب الأمراض المعدية وغير المعدية. يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا وينتشر من شخص لآخر من خلال الاتصال الجنسي ومشاركة الإبر وغير ذلك. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



فيما يلي بعض إجراءات نمط الحياة التي يمكنك اتباعها لمنع تلف الكبد الناجم عن التهاب الكبد الفيروسي

1 - اشرب الماء النظيف . استخدم المياه المعبأة عندما تسافر بالخارج.

2 - يمكن أن يؤدي استخدام شفرات الحلاقة والمكشط المعدنية لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء من بشرة الوجه إلى الإصابة بالعدوى. يمكن أن يحدث هذا إذا لم يتم تعقيم الشفرات بشكل صحيح أو إذا لم يتم التخلص منها. لذلك ، اتخذي الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء الوشم أو ثقب الجسم.

3- تجنب مشاركة الإبر. يمكن أن تصاب بالفيروس إذا قمت بمشاركة الإبر مع شخص مصاب.

4 - احصل على لقاح ضد التهاب الكبد A والتهاب الكبد B. تأكد من أنك قد تناولت جميع الجرعات لتقوية جهاز المناعة لديك.

5 - الحفاظ على النظافة الشخصية عن طريق غسل اليدين بانتظام وتجنب الطعام أو الماء الذي لا معنى له.