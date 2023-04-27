اليوم السابع
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تعرف على تاريخ تأسيس مجلس الكنائس العالمى؟

الخميس، 27 أبريل 2023 04:00 ص
تعرف على تاريخ تأسيس مجلس الكنائس العالمى؟ كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تأسست خلال القرنين الماضى والحالى عبر العالم عدة مجالس للكنائس، نتيجة للعمل المسكونى، وما تضمنه من صلوات مشتركة بين الكنائس ومؤتمرات مسكونية. 

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مجلس كنائس العالم تأسس عام 1948، حيث يقع مقره فى جينيف بسويسرا.

ويتضمن معظم الكنائس البروتستانتية  والأرثوذكسية ، لكنه لا يتضمن الكنائس الكاثوليكية ، وهي موجودة فيه فقط بصفة مراقب، وجميع الكنائس الموجودة في هذا المجلس تؤمن أن يسوع المسيح هو المخلص ، وكذلك تؤمن بالثالوث وبلغت عضوية هذا المجلس نحو 345 كنيسة من 150 دولة ، وذلك في عام 2013م، يتبعها أكثر من 590 مليون نسمة.

يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط رابطة من الكنائس التى تؤمن بالسيد المسيح حسب الكتب المقدسة، وكما جاء فى قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى، وتسعى هذه الكنائس معًا لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد المثلث الأقانيم: الآب والابن والروح القدس.

وفى سياق متصل، يقع مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذى تأسس عام 1974، فى بيروت بلبنان، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع فى الشرق الأوسط، وللمجلس مكاتب أخرى أهمها فى القاهرة، وعمان، والقدس، وقبرص.

ويستمد المجلس صلاحياته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة ويضم فى عضويته العائلات الكنسية الأربع:

- العائلة الأرثوذوكسية الشرقية: (الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وكنيسة أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس، والكنيسة الأرمنية الرسولية)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

- العائلة الأرثوذوكسية: (كنيسة الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذوكس، كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس، كنيسة الروم الأرثوذوكس فى القدس، كنيسة الروم الأرثوذوكس فى قبرص)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

- العائلة الإنجيلية: (السينودس الانجيلى الوطنى فى سوريا ولبنان، الاتحاد الإنجيلى الوطنى فى لبنان، الكنيسة الأسقفية فى القدس والشرق الأوسط، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى الأردن والأراضى المقدسة، سينودس النيل الإنجيلى لمصر، الكنيسة الأسقفية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية بالسودان، الكنيسة المشيخية بالسودان، الكنيسة الإنجيلية الوطنية فى الكويت، الكنيسة البروتستانتية فى الجزائر)، وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974.

- العائلة الكاثوليكية: فى عام 1990 اكتمل هذا المجلس المسكونى بعضوية العائلة الكاثوليكية وتضم البطريركيات السبع فى الشرق الأوسط: (الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة الأقباط الكاثوليك، كنيسة السريان الكاثوليك، كنيسة بابل للكلدان، كنيسة اللاتين فى القدس، كنيسة الأرمن الكاثوليك). وقد انضمت للمجلس فى الجمعية العامة الخامسة التى عقدت فى عام 1990..

وبذلك أصبح المجلس هيئة مسكونية بكل ما للكلمة من معنى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجلس الكنائس العالمى



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