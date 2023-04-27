تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Lady roz وعلى متنها 200 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة ،وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر امس بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 219 شاحنة و28 سيارة حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع ، 84 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54900 طن بضائع ، 135 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ANNA Elisabeth وعلى متنها 52 الف طن فوسفات متجهة الى الصين والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Yara G ، Handy stranger وعمان ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 257 راكب بموانيها .