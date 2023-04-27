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تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية فى موازنة 2023/2024

الخميس، 27 أبريل 2023 06:00 ص
تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية فى موازنة 2023/2024 التامين الصحى الشامل
كتب أمين صالح

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خصصت الموازنة العامة للدولة 2023/2024، 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ ؜للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
 
ووفقا لمشروع الموازنة العامة 2023/2024 فقد تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪ مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5٪  مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.

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