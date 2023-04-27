تحرير 16 محضرا فى حملة لحماية المستهلك ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على حملة بمدينة بني سويف العاصمة، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضرًا شملت 13 محضرًا لمسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع كميات من المواد الغذائية بدون بيانات تدل على مصدرها، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن، شارك في الحملة كل من أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك ومسئولي التموين وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.