تجهيز 42 موقعا تخزينيا استعداد لموسم حصاد القمح فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تستعد محافظة المنيا، لاستقبال موسم حصاد القمح للعام الجديد، بإجمالى مساحة 243 ألف فدان بعد حصر المساحة المزروعة على أرض الواقع وذلك لتحقيق المستهدف.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محافظة المنيا تزرع 243 ألف فدان بعد أن تم حصر المساحة المزروعة على الأرض من خلال لجان مشكلة من جميع الإدارات.

وأضاف أن موسم الحصاد يبدأ فى أوخر إبريل وأوائل شهر مايو، حيث تم عمل المعاينات اللازمة لكل الشون وتجهيز 42 موقع تخزينى لإستلام القمح من المزارعين، من شون ترابية وأسمنتية إلى هناجر وصوامع، وقد تم إفتتاح صومعة جديدة بمركز العدوة بسعة تخزينية 5الاف طن، إلى جانب 8 صوامع موزعة على المحافظة منها 3 صوامع بقرية البهنسا ببنى مزار بسعة تخزينية 180ألف طن، وأخرى بدماريس بالمنيا بسعة تخزينية 25 ألف طن وأخرى بالمدينية الصناعية وصومعه قطاع خاص بسعة 30 ألف طن وأخرى بملوى تابعة لمطاحن مصر الوسطى بسعة 2000 طن.

واستطرد يوسف قائلا:هناك 5 هناجر أخرى، 2 فى مركز مغاغة وهنجر واحد بالطيبة بسمالوط وهنجرين بمركز ملوى، وتم تشكيل لجان إستلام القمح من التموين كرئيس للجنة والزراعة وسلامة الغذاء، ونستهدف هذا العام استلام 450الف طن مثل العام الماضى، والذى تجاوزنا فيه المستهدف بكثير.

وتعد الزراعة النشاط الإقتصادى الرئيسى بمحافظة المنيا، وتصل المساحة المنزرعة إلى 524.82الف فدان خلال عام 2020/2021 ويعمل بالزراعة نحو 58٪ من القوى العاملة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بزراعة محصول القمح وتبلغ المساحة المزروعه منه 249.4 الف فدان، وتعد الذرة الشامية اهم المحاصيل الصفية بالمحافظة وتشتهر المنيا بزراعة العنب وتمثل زراعته 15٪ من اجمالى المساحة المزروعه.

وشهدت محافظة المنيا خلال الفترة الاخيرة تنفيذ مشروع التنمية الريفية بالصعيد فى نوفمبر 2017 بتكلفة اجمالية 3.2مليار جنيه وساهم المشروع فى توفير 426 فرصة عمل للشباب واقراض 51 الف مشروع متناهى الصغر وتوفير 55الف فرصة عمل فى القطاع الزراعى والحيوانى والخدمى والتجارى.

كما تم الانتهاء من تنفيذ المزرعة النموذجية بغرب غرب المنيا على مساحة 20الف فدان، ومشروع متكامل للانتاج الحيوانى ومصنع للاعلاف والالبان، ايضا الانتهاء من تسجيل 351851من اجمالى 437190حائز اراضى زراعية بالمنيا بنسبة 80.5٪ من اجمالى الحائزين عام 2022.

وتشهد المحافظة أيضا تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 الف فدان بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا بلغ نصيب المنيا 14.7وقد تم تجهيز 12الف فدان منها والانتهاء من محطة رفع المياه للمشروع .

كما يجرى تنفيذ مشروع استصلاح 181 الف فدان وهو اضخم مجمع زراعى صناعى فى مصر جار انشاؤه حيث تبلغ القيمية الاستثمارية نحو 2مليار دولار، وقد تم استصلاح 40 الف فدان منها وحفر 145بئر وعمل طرق داخلية بطول 150كيلومتر وكذلك انشاء محطة كهرباء لخدمة المشروع، ويجرى العمل على ترشيد استخدام المياه فى غرب المنيا وذلك يعمل على زيادة انتاجية المحاصيل وبلغت التكلفة الاجمالية 284.2 مليون جنية.

وتحرص الدولة على ادراج القطاع الزراعى فى منظومة التحول الرقمى تم اصدار كارت الفلاح وقد وصل عدد الكروت فى المنيا نحو 184.05الف كارت.

وتعمل الدولة على إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير.