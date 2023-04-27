بريطانيا تنقل 536 شخصًا من السودان.. ومسئول: الإجلاء مستمر بعد الهدنة

كتبت: نهال أبو السعود

قال ضابط الجيش المسؤول عن إجلاء البريطانيين من السودان إن المملكة المتحدة قد تواصل تسيير الرحلات الجوية حتى عقب انتهاء وقف إطلاق النار الحالي الذي استمر ثلاثة أيام وسينتهي ليل الخميس، مع وصول أول حمولة من المدنيين الذين تم إنقاذهم، وفقا لصحيفة الجارديان.

أشار العميد دان ريف الى إن الجسر الجوي من قاعدة شمال الخرطوم سيستمر ما دامت الظروف آمنة بما في ذلك ما بعد فترة وقف إطلاق النار إذا كان لا يزال بإمكان الناس السفر هناك، قائلا: "العملية الجارية ... ليست مشروطة بوقف إطلاق النار" ، وأضاف أن القاعدة الجوية التي يتم نقل الناس منها كانت محمية من قبل 160 جنديًا بريطانيًا، وكانت في منطقة يسيطر عليها الجيش السوداني بشكل آمن على الرغم من استمرار القتال في الخرطوم.

ومع ذلك ، قال وزير الخارجية ، جيمس كليفرلي مساء الأربعاء، إن المملكة المتحدة "لا تستطيع ضمان" عدد رحلات الإجلاء الإضافية التي ستغادر بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية إن ست رحلات جوية بريطانية قامت حتى الآن بإجلاء 536 شخصًا - من بينهم بريطانيون وغير بريطانيين - مع توقع المزيد من الرحلات الجوية من المطار ، ونقل المدنيين من دول أخرى إذا كانت هناك أماكن احتياطية متوفرة.

وقال ريف إن قرار إنهاء الإجلاء سيتخذه رئيس الوزراء ، لكن مسؤولي وزارة الدفاع شددوا على أن السلامة لها أهمية قصوى، تم نصح الناس بالتوجه إلى وادي صيدنا في أقرب وقت ممكن، لأن عمليات إخلاء سلاح الجو الملكي البريطاني لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى.

كما تدرس حكومة المملكة المتحدة خيارات أخرى ، بما في ذلك الإخلاء البحري المحتمل من بورتسودان ، على بعد 500 ميل من العاصمة ، خاصة إذا تم إغلاق الطريق الجوي، وقال وزير الدفاع بن والاس يوم الثلاثاء إنه طلب من الفرقاطة إتش إم إس لانكستر الإبحار إليها