بدء تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحى لمدينة بدر بالبحيرة.. صور

كتبت منال العيسوي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم بدء تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحي لمدينة بدر والخاص بمحافظة البحيرة، تحت إشراف استشاريين وزارة البيئة، بهدف تطبيق النظم الصحية والسليمة للاستخدام الآمن للمدافن الصحية، والحفاظ على البنية التحتية واستدامتها وسلامة البيئة والمياه الجوفية، في إطار متابعة تنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات صحفية، إلى أن خلية الدفن الجديدة بدأت تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال البروتوكول الموقع بينها وبين وزارة البيئة، لاستقبال المخلفات التي سيتم التخلص الآمن منها، من أجل المساهمة في الحد من تراكمات المخلفات والانبعاثات الناتجة عنها، والتى تسبب تلوث الهواء وتغير المناخ، والتخلص من أكبر قدر من المرفوضات.

ويذكر أن وزارة البيئة، تكثف جهودها خلال الفترة الماضية فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمنظومة المخلفات الصلبة ، والتى تعد أولى خطواتها تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة البينية التحتية للمنظومة فى كافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.