باحثون يحذرون من تأثيرات تغير المناخ على غابات أوروبا بعد ذبول الأشجار

فاطمة شوقى

حذر باحثون أوروبيون من تأثير تغير المناخ على غابات أوروبا، وذلك بعد ذبول أشجار التنوب والزان في الربيع والصيف ، وقالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إنه كما لو كان الخريف يأتى فى يوليو تظهر أوراق الشجر باللون البنى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغابات في جميع أنحاء أوروبا تعانى من المزيد من الحرارة والجفاف في الصيف ، لدرجة أن الأشجار بدأت في الذبول وتموت في بعض الأحيان.

نشر باحثون من قسم علوم النظم البيئية التابعين لمعاهد أوروبية فإن الظروف المناخية القاسية تؤثر على مدى عدة سنوات على الغابات بشكل كبير .

وأوضحت الصحيفة أنه تم استخدام بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة لتحديد نسبة ذبول الغابات الخضراء خلال فصل الصيف ، خاصة بعد ملاحظة انخفاض الحيوية وظهور الاجهاد في الغابات بفض عوامل تغير المناخ، حيث انتشر اللومن البنى في جميع أنحاء أوروبا، كما أن الغابات المعتدلة انخفضت مساحتها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على 37% من مناطق الغابات المعتدلة ومنطقة البحر المتوسط، وهو أكثر بكثير من أي حدث آخر في العقدين الماضيين.

فيما يتعلق بما يسمى التأثير الموروث الذي لوحظ في هذه المناطق لعدة سنوات ، فليس كل فترات الجفاف ، حتى لو كانت شديدة وطويلة الأمد ، تتحول فورًا إلى اللون البني، وإن مدى قدرة الأشجار على تحمل الحرارة والجفاف لا يعتمد فقط على الظروف الجوية الحالية ، ولكن أيضًا على ظروف الأشهر أو السنوات السابقة.

تعد الزيادة في فترات الجفاف مع وجود عجز واضح فى هطول الأمطار لمدة عامين على الأقل من أكثر مؤشرات الطقس وضوحًا في كلا المنطقتين، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، تعود فترات الجفاف المتكررة إلى ثلاث سنوات، علامات أخرى هي ارتفاع درجات الحرارة لفترة سنتين على الأقل في المنطقة المعتدلة.