انطلاق مؤتمر "التراثان القبطى والإسلامى" بمكتبة الإسكندرية.. الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بـ مكتبة الإسكندرية مؤتمر "التراثان القبطي والإسلامي ومستقبل السياحة في مصر" بالتعاون مع قسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، وذلك يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حيث يفتتح المؤتمر الدكتور لؤي محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، و الدكتورة عبير عطية؛ عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نشوى فؤاد؛ وكيلة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ويُختم بكلمة الدكتورة سارة كتات رئيسة قسم الإرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

كما يشهد المؤتمر تقديم مجموعة من الأبحاث لنخبة من الباحثين في الدراسات القبطية والإرشاد السياحي، في جلستين متتاليتين داخل قاعتي المحاضرات والوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.