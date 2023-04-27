انطلاق دورة المدارس الدولية لكرة القدم بشرم الشيخ

جنوب سيناء: ياسر عامر

انطلقت اليوم الخميس، أولى فعاليات دورة المدارس الدولية لكرة القدم بملاعب كونكورد شرم الشيخ، ويشارك فيها الأعمار لعام 2007 و2008 تحت الـ16 سنة بمشاركة 24 فريقا يضم 250 لاعب ولاعبة، ويشارك البطولة جميع المدارس الدولية علي مستوي مصر.

وقال أحمد السيد محسن منظم لبطولة المدارس الدولية، إن مدينة شرم الشيخ تهتم جميع مدارسها بالأنشطة الرياضية، ودعا المنتخبات العالمية والمحلية للتدريب واللعب على أرض السلام، وتعد البطولة حافز رياضى وتربوى، حيث يتم اختيار اللاعبين المميزين للسفر للخارج وكذلك إتاحة الفرص للانضمام لفرق الأندية المحلية، وأعلن أن دورى المدارس الدولية سوف تختتم فعالياتها غدا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للفرق الفائزة.



ودعا "سمير رشوان" مدير المنشأة المقام على أرضها البطولة "المنتخبات العالمية للتدريب بشرم الشيخ"، حيث تتوفر فيها كافة الإمكانيات الرياضية والطقس المناسب للتدريب.

وأوضح أيضا أن تلاميذ شرم الشيخ، أظهروا مواهب متميزة خلال الدورى، وطالب المنتخبات الرياضية بإقامة مسابقات لاكتشاف الموهوبين على أرض شرم الشيخ مدينة السلام".



































