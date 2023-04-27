وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم في أقرب وقت اعتبار فيروس كورونا في نفس فئة الانفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستواصل حث الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا بالبقاء في المنزل لمدة خمسة أيام، بدءا من اليوم التالي لظهور الأعراض.

من جانبه، قال وزير الصحة الياباني "كاتسونوبو كاتو" إن وزارته قررت إعادة تصنيف فيروس كورونا للفئة الخامسة بدءا من 8 مايو المقبل.