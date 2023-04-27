النادى الدولي للسيدات فى اليونان يختار مصر لقضاء الإجازة السنوية لأعضائه

كتب محمد أسعد

بعد اختيار المقصد السياحي المصري ليكون الوجهة السياحية لرحلة النادي الدولي للسيدات بدولة اليونان لقضاء الإجازة السنوية لأعضائه هذا العام، وصل مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولي وفد رفيع المستوى من أعضاء النادي، وكان في استقبالهم الأستاذة نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكاتب، حيث تم الترحيب بالوفد وتقديم باقات الورود والهدايا التذكارية والنشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

وسوف تستمر هذه الزيارة خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 2 مايو القادم، سيزورون خلالها عددًا من المقاصد السياحية والأثرية فى القاهرة والأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأوضحت نسرين عثمانلي أن الوفد يضم 45 سيدة من السياسيين وزوجات السفراء ورؤساء بنوك والرئيس التنفيذى لإحدى الشركات العالمية وكبار الشخصيات وسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن اختيار النادي لمصر لتكون الوجهة السياحية لأعضائه لقضاء إجازتهم السنوية هذا العام تعكس مدى ثقتهم في المقصد السياحي المصري وحرصهم على الاستمتاع بمقوماته السياحية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المواقع الأثرية المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن النادى الدولى للسيدات هو منظمة دولية لديها العديد من الفروع فى مختلف دول العالم.