القوات البحرية المصرية تنقذ 37 فردا على متن لنش سياحى بنطاق قاعدة البحر الأحمر

كتب زكى القاضى

تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحى على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللنش للغرق.

وردت إشارة إستغاثة من اللنش ويستقله عدد (14) فرد إنجليزى و(3) أفراد ألمان و(4) أفراد بلجيك و(3) أفراد أسبان وفرد أيرلندى وفرد سويسرى و 8 أفراد مصريين طاقم اللنش و(3) أفراد مصريين غطاسين ، وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلى لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح فى إنقاذ مستقلى اللنش السياحى بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربى .

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية .