القبض على المتهم بقتل زوجته فى الشرقية بسبب خلافات أسرية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها - مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.