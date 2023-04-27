اليوم السابع
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"القاهرة الإخبارية": 20 طائرة عسكرية نقلت مصريين من السودان حتى الآن

الخميس، 27 أبريل 2023 06:28 م
"القاهرة الإخبارية": 20 طائرة عسكرية نقلت مصريين من السودان حتى الآن قاعدة شرق
كتب الأمير نصرى

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قالت إيمان الحويزي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بقاعدة شرق القاهرة الجوية، إنه وصلت عدد الطائرات العسكرية التى نقلت المصريين من السودان إلى 20 طائرة منذ بدء الإجلاء، مؤكدة على استمرار تقديم الخدمات اللوجستية للقادمين من السودان حتى وصولهم إلى ذويهم.
 
وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر. 
 
وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.

القاهرة الإخبارية

السودان

السودان يواجه المصير

قاعدة شرق



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