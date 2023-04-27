"الفرن الأيبيرى".. إسبانيا تحذر من النزول للشوارع بسبب درجات الحرارة

فاطمة شوقى

حذرت وكالة الجوية الحكومية الإسبانية AEMET من ارتفاع كبير في درجات الحرارة في البلاد مع تسجيل أعلى معدل لها في شهر أبريل لأول مرة في تاريخها ، ووصفت هذا الارتفاع بـ" الفرن الايبيرى"، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسم الصيف لم يبدأ بعد في إسبانيا ، ومع ذلك تسجل البلاد ارتفاع غير مسبوق في فصل الربيع مع وجود خطورة من النزول الى الشوارع في هذا التوقيت بسبب الشمس الحارقة ، مع مخاوف لدى السلطات الإسبانية من اندلاع عدد من الحرائق.

يعود سبب ارتفاع درجات الحرارة الأخير ، إضافة إلى الأيام السابقة شديدة الحرارة ، إلى مجموعة من العوامل، حيث توضح وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET) أن دخول كتلة من الهواء الدافئ والجاف جدًا ، من شمال إفريقيا ،، جنبًا إلى جنب مع ظروف الاستقرار الجوي والتشمس القوي، وكل هذا وراء بعض السجلات القياسية لإعطاء شكل لما يسمى بـ "الفرن الأيبيري" الذي يصف الوضع جيدًا.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية من أن ارتفاع درجات الحرارة ليس في النهار فقط بل في الليل أيضا، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع حالة من عدم اليقين.

وفقا للأرصاد الحكومية فإن موجة الحر المبكرة هذه، إلى جانب الرياح القوية والرطوبة المنخفضة للغاية ، ستزيد من مخاطر اندلاع الحرائق في الأيام المقبلة ، عندما خاض رجال الإطفاء بالفعل العديد من حرائق الغابات الكبيرة منذ نهاية مارس.

وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (Effis) ، حطمت إسبانيا بالفعل الرقم القياسي للمنطقة المحترقة منذ بداية العام ، حيث تضرر 54000 هكتار اعتبارًا من 23 أبريل ، مقارنة بـ 17126 هكتارًا في نفس التاريخ في عام 2022.