"الغضبان" يترأس اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرصه على المشاركة في الإجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع مجلس الجامعة، آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد، مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية، بأحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيراً خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

ومن جانبهم، أشاد مجلس جامعة بورسعيد بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات، كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد.