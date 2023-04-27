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الصحة: توفير 75 طبيبا بـ30 عيادة للبعثة الطبية للحج

الخميس، 27 أبريل 2023 09:56 م
الصحة: توفير 75 طبيبا بـ30 عيادة للبعثة الطبية للحج موسم الحج - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن البعثة الطبية للحج بالوزارة تضم 75 طبيبا موزعين على 30 عيادة بمكة والمدينة، مشيرة إلى أن العيادات بها كافة التخصصات الطبية.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إعدادها حزمة هامة التعليمات الصحية الخاصة بالحجاج وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائى، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمى والدولى، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقى اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائى، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

 

ومن جانبة أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفى فترة الإقامة بالأراضى المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

 
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الصحة

مكة

العثة الطبية

عيادات البعثة الطبية



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