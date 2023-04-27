السيطرة على حريق بمركز إيتاى البارود بالبحيرة دون إصابات

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل منزلين بإحدى قرى مركز إيتاى البارود دون حدوث خسائر فى الأرواح.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل منزلين بقرية السوالم التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.