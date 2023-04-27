السيطرة على حريق بحظرتين للماشية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة علي حريق نشب في حظيرتي مواشي بقرية شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية ، إخطارا من الحماية المدنية في المنوفية، يفيد من السيطرة علي حريق نشب في حظيرتي مواشي بقرية شبرا زنحي بدائرة مركز الباجور بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين أن الحريق نشب في حظيرتي مواشي ما أدي إلي نفوق 4 مواشي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء الأهالي لسماع أقوالهم لمعرفة أسباب الحريق.