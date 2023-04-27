اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 01:23 م
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الزراعة تتابع حصاد وتوريد القمح فى محافظة البحيرة

الخميس، 27 أبريل 2023 01:01 م
الزراعة تتابع حصاد وتوريد القمح فى محافظة البحيرة حصاد وتوريد القمح
كتبت أسماء نصار

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قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤن المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بزيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بوادى النطرون محافظة البحيرة وذلك لمتابعة حصاد وتوريد القمح لهذا العام يرافقه المهندس صبحي لاوندى مدير الإدارة الزراعية بوادى النطرون حيث تم زيارة صوامع الغلال بوادى النطرون لمتابعة عملية فرز واستلام الأقماح وأيضا للتيسير على المزارعين فى توريد اقماحهم للصوامع والعمل على حل اي مشاكل قد تواجه المزارعين أثناء التوريد.
 
وتفقد يوسف زمام وادى النطرون لمتابعة حصاد ودراس محصول القمح لهذا العام وتم المرور بزمام جمعية الحمراء الزراعية حيث تم المرور ومتابعة الحصاد والدراس في بعض المزارع الموجودة بزمام الجمعية كما تم المرور بزمام جمعية بنى سلامة الزراعيه بوادى النطرون أيضا لمتابعة الحصاد والدراس.
 
يأتى ذلك بناءا على تعليمات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في جميع المحافظات لمتابعة حصاد وتوريد القمح وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.
 
 

الزراعة

القمح

حصاد القمح

محصول القمح

الاقماح



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