بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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