الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل مستشار النمسا كارل نيهامر بقصر الاتحادية الخميس، 27 أبريل 2023 11:56 ص السيسى يستقبل مستشار النمسا بقصر الاتحادية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستشار النمسا "كارل نيهامر" فى قصر الاتحادية. السيسى مستشار النمسا عاجل قصر الاتحادية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو المسار السياسى والحوار بالسودان الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:02 م الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبى لبحث الأوضاع بالسودان الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:59 م الرئيس السيسى يؤكد الموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:37 م الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:35 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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