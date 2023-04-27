اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل مستشار النمسا كارل نيهامر بقصر الاتحادية

الخميس، 27 أبريل 2023 11:56 ص
الرئيس السيسى يستقبل مستشار النمسا كارل نيهامر بقصر الاتحادية السيسى يستقبل مستشار النمسا بقصر الاتحادية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستشار النمسا "كارل نيهامر" فى قصر الاتحادية.
 
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السيسى

مستشار النمسا

عاجل

قصر الاتحادية



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