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الرئيس السيسى: بحثت مع مستشار النمسا سد النهضة وأوضاع السودان وأزمة روسيا

الخميس، 27 أبريل 2023 02:12 م
الرئيس السيسى: بحثت مع مستشار النمسا سد النهضة وأوضاع السودان وأزمة روسيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى العلاقات المصرية النمساوية علاقات قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما.
 
وأشار الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية اليوم، الى ان العلاقات بين البلدين قائمة علي الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين
 
 
وقال الرئيس إنه  بحث مع مستشار النمسا عددًا من الملفات وعلي رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء
 
وأوضح الرئيس السيسى أنه أكد على أن مصر ستواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما تم بحث تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع في السودان والهجرة غير الشرعية

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