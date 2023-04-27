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الداخلية: ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة

الخميس، 27 أبريل 2023 02:08 م
الداخلية: ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بإحدى المناطق بالقاهرة.
 
 
بالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج). 
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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