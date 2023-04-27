الداخلية الإيطالية تعلن تفعيل 850 مركزا جديدا لإيواء المهاجرين

فاطمة شوقى

تعتزم وزارة الداخلية الإيطالية تفعيل 850 مكانًا جديدًا لاستقبال المهاجرين الأول من أجل حل هيكلي يجعل من الممكن تقليل ضغط الهجرة في جزيرة لامبيدوزا وشرق صقلية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، ستستمر عمليات النقل اليوم وغد وستشمل 2500 مهاجر آخرين بفضل تعاون القوات البحرية والجوية والشرطة المالية وهيئة الموانئ.

قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل، بدأ وصول سفينة أطباء بلا حدود "جيو بيرانتس" في ميناء نابولي وعلى متنها 75 شخصًا، بينهم 40 قاصرًا و 13 امرأة، تم إنقاذهم الإثنين الماضي في قارب صغير في المياه الدولية بالقرب من ليبيا، فيما ستتجه سفينة "نادر" التابعة لمنظمة "ريسك شيب" غير الحكومية نحو لامبيدوزا.

وبعد عملية إنقاذ استغرقت حوالي ساعة، تمكن الطاقم من إنقاذ 41 شخصًا كانوا على متنها، من بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بالإضافة إلى قاصرين آخرين.

وعقب اجتماع عُقد صباح اليوم في روما للأقاليم مع وزيري الداخلية والحماية المدنية الإيطاليين، كشف وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميسي أن نحو 40 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية في الأشهر الأربعة الأخيرة، معلقًا على ذلك بالقول: "ذلك مجرد بداية".

وخلص الاجتماع إلى إطلاق جدول تقني للتنسيق الدائم بين المفوض الاستثنائي لحالة طوارئ الهجرة فالنتي، والأقاليم حول مسألة إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية.