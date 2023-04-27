وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك يأتى بناء على التوجيهات الحكومية بتغطية تكاليف وترتيب نقل الطلاب والأسر اليمنية إلى بورتسودان تمهيداً لإجلائهم إلى اليمن، مبينة أن طاقم السفارة اليمنية ولجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجالية والاتحاد متواجدة في كلٍ من مدينة الخرطوم وبورتسودان لتسهيل عملية الإجلاء".

وأضافت الوزارة بعد إجلاء أول دفعة بعدد 239 مواطن من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلى ميناء جدة ، أمس الأربعاء، فإن العمل جارِ والتنسيق على مختلف المستويات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال إجلاء كافة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".