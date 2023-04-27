وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "تلقى كبير موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية اليوم ، إخطارا رسميا احتجاجا على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت إجراءات منح التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من الوفد الصحفي المرافق لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي".

وشدد البيان على أن مثل هذا التخريب والإجراء الذي يهدف إلى منع العمل الصحفي الاعتيادي لن يمر دون رد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد توجه إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و25 أبريل الجاري تزامنا مع رئاسة روسيا للمجلس.

