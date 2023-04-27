الخارجية الأمريكية: نعمل بجد على تمديد وقف إطلاق النار في السودان

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تعمل بجد مع جانبي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- إلى أن وقف إطلاق النار في السودان قلص العنف مما ساعد على عمليات الإجلاء جوا.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه رصد قتالا بحريا في الخرطوم وأم درمان، وتصاعد العنف بغرب دارفور رغم الهدنة، موضحا أن هناك 50 ألف طفل سوداني مصابون بسوء تغذية حاد توقفوا عن العلاج جراء المعارك.