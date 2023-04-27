اليوم السابع
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الحكومة توافق على زيادة الموارد المالية للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

الخميس، 27 أبريل 2023 01:26 م
الحكومة توافق على زيادة الموارد المالية للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
 
يأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي. 
 
واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
 
 

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