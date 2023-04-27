اليوم السابع
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الحكومة: إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات

الخميس، 27 أبريل 2023 01:35 م
الحكومة: إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدي صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022، وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.
 
ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.
 
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رد متأخرات أعباء الصادرات

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