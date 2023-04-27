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الجيش السودانى يوافق على مد الهدنة 72 ساعة للمساهمة فى تهدئة الأوضاع

الخميس، 27 أبريل 2023 08:21 م
الجيش السودانى يوافق على مد الهدنة 72 ساعة للمساهمة فى تهدئة الأوضاع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية
كتب أحمد جمعة

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أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الخميس، موافقتها على تمديد الهدنة التي طرحها الجانبان السعودي والأمريكي لمدة 72 ساعة إضافية، للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتسير النواحى الإنسانية لكافة المواطنين السودانيين، مشيرا إلى ان الهدنة يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

وأعرب القوات المسلحة السودانية فى بيان صحفي، مساء اليوم، عن أملها أن يلتزم "المتمردون" بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية ، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقوات الجيش السوداني، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر.


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