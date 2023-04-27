اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجوازات السعودية تواصل تقديم خدماتها لمواطنى المملكة القادمين من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 11:00 م
الجوازات السعودية تواصل تقديم خدماتها لمواطنى المملكة القادمين من السودان الجوازات السعودية
أ ش أ

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تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن المديرية العامة للجوازات كثفت جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامى ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.


الجوازات السعودية

السودان

السعودية

الحرب في السودان



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