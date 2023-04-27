التصريح بدفن جثمان شاب عثر عليه مقتولا فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق فى الإسماعيلية، بدفن جثمان قتيل عثر عليه بمدينة القنطرة شرق، وتسليمه إلى ذويه بعد إنهاء تقارير الطب الشرعى وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على جثة المجنى عليه فى مشرحة مجمع الاسماعيلية الطبى بعد العثور عليها بجوار أحد المصالح الحكومية فى مدينة القنطرة شرق، لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

وبحسب المعاينة الأولية لجثمان المجنى عليه فإنه تم العثور على الجثمان وبه طعنات مختلفة فى أنحاء الجسم وجروح فى الرأس جراء الاعتداء عليه بآلة حادة تسببت له فى نزيف كمية كبيرة من الدماء.

وقالت المصادر الأمنية والطبية أن المجنى عليه يدعى رضا.ت.ع فى الثلاثينيات من العمر، ويعمل عامل حر فيما كلفت جهات التحقيق، ضباط المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ على تفريغ الكاميرات الخاصة بأى محال أو مؤسسات فى محيط الحادث.

وتكثف مباحث القنطرة شرق من جهودها فى الساعات الحالية لضبط المتهم بارتكاب الواقعة وتقديمه لجهات التحقيق.