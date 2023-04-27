البورصة: 80 شركة بقائمة الأسهم المسموح بتداولها بثلاث علامات عشرية

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية ، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 80 شركة، بعد إضافة سهم حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 والذي بلغ سعره 0.097 جنيه.

وجاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة: جولدن بيراميدز بلازا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المطورون العرب القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه الم…

[٤:٥٦ م، ٢٠٢٣/٤/٢٧] هانى الحوتى: البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مصر لصناعة الكباسات بقيمة 18.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة لشركة مصر لصناعة الكباسات بحجم تداول 125 ألف سهم بقيمة 18.75 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة إيمكو للملابس الجاهزة بحجم تداول 3870 سهم بقيمة 15.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة تكنولوجيا للصناعات الكيماوية بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 331.3 ألف سهم بقيمة 55.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 35 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.54%، والعرب على 10.79%، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 83.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 70.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 163.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 21374 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4674 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3580 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.