الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويواصل حصاره لمدينة "أريحا" لليوم الـ6 على التوالى

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "خربثا بني حارث" غرب رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين آخرين، أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية التي تقيمها على مداخل مدينة "أريحا"، التى تحاصرها لليوم السادس على التوالى.

وقالت إن قوات الاحتلال واصلت نصب حواجزها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية، وأوقفت السيارات وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة.